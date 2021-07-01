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Гендиректор «Боруссии» Ватцке — о трансфере Санчо: «Не радуемся полученным деньгам»

16:43
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о переходе полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Мы достигли договоренности с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Санчо.

У Джейдона было желание уйти. Мы хотели удержать его. Не радуемся полученным деньгам, расстроены, что он уходит», — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо в Twitter.

1 июля «Боруссия» на официальном сайте подтвердила трансфер Санчо в «МЮ». Для завершения сделки полузащитнику необходимо успешно пройти медицинский осмотр.

В минувшем сезоне 21-летний Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

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