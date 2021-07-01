Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о переходе полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Мы достигли договоренности с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Санчо.

У Джейдона было желание уйти. Мы хотели удержать его. Не радуемся полученным деньгам, расстроены, что он уходит», — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Borussia Dortmund CEO Watzke confirms: “There’s an agreement with Manchester United for Sancho. It was Jadon's express wish to change, we would have liked to keep him. We are not happy about the money but sad that he’s leaving”. @westsven ? #MUFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2021

1 июля «Боруссия» на официальном сайте подтвердила трансфер Санчо в «МЮ». Для завершения сделки полузащитнику необходимо успешно пройти медицинский осмотр.

В минувшем сезоне 21-летний Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.