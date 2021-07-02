Розе объяснил, почему выбрал дортмундскую «Боруссию»

Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе рассказал, почему выбрал эту команду. Ранее специалист работал с менхенгладбахской «Боруссией».

«Рад, что могу стать частью истории Дортмунда. В этом клубе вы играете за титулы. Это также одна из причин, по которой я решил присоединиться к БВБ. Я и мой штаб были очень хорошо приняты. С нетерпением жду возможности познакомиться с командой. Это будет происходить постепенно, потому что несколько парней все еще на чемпионате Европы.

У меня в голове уже есть то, как мы хотим играть. Нужно много двигаться, бегать, работать с мячом, быстро перестраиваться, но также играть в хороший футбол и доминировать над соперниками. Мы будем работать над этим вместе", — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.

В сезоне-2020/21 дортмундская «Боруссия» заняла 3-е место в чемпионате Германии, набрав 64 очка. Выиграла турнир «Бавария» (78 очков), а вторым стал «Лейпциг» (65 очков).