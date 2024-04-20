Маатсен не намерен возвращаться в «Челси» и хочет остаться в «Боруссии»

Защитник «Боруссии» Ян Маатсен, арендованный у «Челси», намерен остаться в немецком клубе, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, 22-летний голландец не хочет возвращаться в лондонский клуб и рассчитывает остаться в Дортмунде на постоянной основе.

Маатсен был арендован «Боруссией» у «Челси» в январе 2024 года. За дортмундцев защитник провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.