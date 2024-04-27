Кейн забил 42-й гол в сезоне — он установил личный рекорд в первом сезоне за «Баварию»
Форвард «Баварии» Харри Кейн оформил дубль в матче с «Айнтрахтом» в 31-м туре бундеслиги.
Британец забил свой 42-й гол за мюнхенцев в этом сезоне, установив личный рекорд. Ранее его лучшим результатом был 41 гол за «Тоттенхэм» в сезоне-2017/18.
В этом сезоне на счету 30-летнего форварда 35 голов в бундеслиге и 7 — в Лиге чемпионов. Также он сделал 13 результативных передач в 42 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|30
|25
|5
|0
|75-20
|80
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|30
|20
|3
|7
|68-36
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
11
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
15
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|3 : 2
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|0 : 3
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|1 : 2
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|4 : 1
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
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