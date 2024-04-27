Кейн забил 42-й гол в сезоне — он установил личный рекорд в первом сезоне за «Баварию»

Форвард «Баварии» Харри Кейн оформил дубль в матче с «Айнтрахтом» в 31-м туре бундеслиги.

Британец забил свой 42-й гол за мюнхенцев в этом сезоне, установив личный рекорд. Ранее его лучшим результатом был 41 гол за «Тоттенхэм» в сезоне-2017/18.

В этом сезоне на счету 30-летнего форварда 35 голов в бундеслиге и 7 — в Лиге чемпионов. Также он сделал 13 результативных передач в 42 матчах.