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Сегодня, 06:35

Рангник и Де Дзерби рассматриваются на пост главного тренера «Баварии»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может возглавить «Баварию», сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, руководство мюнхенцев обсуждало возможное назначение 65-летнего немца. Также еще одним кандидатом является главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Ранее стало известно, что Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24. 50-летний специалист возглавляет клуб с марта 2023 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.

ФК Бавария
Ральф Рангник
Роберто Де Дзерби
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«Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» и прервал 4-матчевую серию без побед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
Результаты / календарь
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19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 3 : 1
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 - : -
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 - : -
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 - : -
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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