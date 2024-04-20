Рангник и Де Дзерби рассматриваются на пост главного тренера «Баварии»
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может возглавить «Баварию», сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям источника, руководство мюнхенцев обсуждало возможное назначение 65-летнего немца. Также еще одним кандидатом является главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Ранее стало известно, что Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24. 50-летний специалист возглавляет клуб с марта 2023 года.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|3 : 1
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|- : -
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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