«Боруссия» хочет продлить контракт с Хуммельсом

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс может остаться в дортмундском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство клуба уже ведет переговоры с 35-летним немцем. Обе стороны позитивно настроены на продление контракта.

В текущем сезоне Хуммельс провел 34 матча, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.