Кейн выиграл «Золотую бутсу» за сезон-2023/24

Нападающий «Баварии» Харри Кейн официально стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, ежегодно вручаемой лучшему бомбардиру среди чемпионатов, входящих в УЕФА.

В сезоне-2023/24 англичанин забил 36 голов в 32 матчах немецкой бундеслиги. Кейн летом прошлого года перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Второе место занял форвард «Штутгарта» Серу Гирасси (28 голов в 28 матчах бундеслиги). Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (27 мячей в 29 матчах лиги 1).

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Рекордсменом по числу наград является нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который 6 раз становился обладателем приза.