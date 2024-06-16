«Бавария» продлила контракт с хавбеком Павловичем до 2029 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Александаром Павловичем. Соглашение с 20-летним немцем рассчитано до лета 2029 года.

В прошлом сезоне хавбек провел за мюнхенцев 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Павлович из-за тонзиллита выбыл из окончательного состава сборной Германии на Евро-2024.