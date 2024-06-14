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Сегодня, 14:13

«Боруссия» объявила об уходе Хуммельса

Алина Савинова
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Защитник Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

35-летний футболист выступал за «Боруссию» на протяжении 13 лет. В этом сезоне Хуммельс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.

Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация о том, что Хуммельса хочет подписать «Милан».

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 И В Н П +/- О
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2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
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 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
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 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
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 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
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 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
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