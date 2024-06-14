«Боруссия» объявила об уходе Хуммельса

Защитник Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

35-летний футболист выступал за «Боруссию» на протяжении 13 лет. В этом сезоне Хуммельс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.

Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация о том, что Хуммельса хочет подписать «Милан».