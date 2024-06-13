Самые дорогие футболисты Европы, которые не сыграют на Евро 2024
Холанн возглавил рейтинг самых дорогих футболистов, которые не выступят на чемпионате Европы-2024
Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн возглавил рейтинг самых дорогих футболистов, которые не выступят на чемпионате Европы-2024, по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.
На втором месте расположился полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор — 110 миллионов евро. На третьей строчке полузащитник Гави из сборной Испании и «Барселоны» (90 миллионов).
- Эрлинг Холанн, Норвегия, 23 года — 180 миллионов евро.
- Мартин Эдегор, Норвегия, 25 лет — 110 миллионов евро.
- Гави, Испания, 19 лет — 90 миллионов евро.
- Александер Исак, Швеция, 24 года — 75 миллионов евро.
- Джеймс Мэддисон, Англия, 27 лет — 70 миллионов евро
- Френки де Йонг, Нидерланды, 27 лет — 70 миллионов евро.
- Виктор Дьёкереш, Швеция, 26 лет — 65 миллионов евро.
- Кристофер Нкунку, Франция, 26 лет — 60 миллионов евро.
- Маркус Рашфорд, Англия, 26 лет — 60 миллионов евро.
- Джек Грилиш, Англия, 28 лет — 60 миллионов евро.
Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024
Новости