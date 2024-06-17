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Моуринью рассказал, зачем несколько лет назад выучил немецкий язык

Виктория Кравченко
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Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что выучил немецкий язык, так как должен был возглавить клуб бундеслиги.

«Несколько лет назад я был близок к работе в дортмундской «Боруссии». Тогла я и выучил немецкий язык. Это было сложно, но я постарался», — цитирует тренера Bild.

Ранее 61-летний Моуринью занял пост главного тренера «Фенербахче».

Перед стартом Евро-2024 португалец спрогнозировал итоги турнира.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Жозе Моуринью
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 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
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 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
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 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
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 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
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 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
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 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
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