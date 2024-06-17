Моуринью рассказал, зачем несколько лет назад выучил немецкий язык

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что выучил немецкий язык, так как должен был возглавить клуб бундеслиги.

«Несколько лет назад я был близок к работе в дортмундской «Боруссии». Тогла я и выучил немецкий язык. Это было сложно, но я постарался», — цитирует тренера Bild.

Ранее 61-летний Моуринью занял пост главного тренера «Фенербахче».

Перед стартом Евро-2024 португалец спрогнозировал итоги турнира.