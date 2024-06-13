Нури Шахин может возглавить «Боруссию»

Помощник главного тренера «Боруссии» Нури Шахин может возглавить команду, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, 35-летний турок является основным кандидатом на пост главного тренера после ухода Эдина Терзича.

Шахин является воспитанником «Боруссии» и выступал за команду с 2005 по 2011 год, а также с 2013 по 2018-й. С января 2024 года Шахин стал помощником Терзича.