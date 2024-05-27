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Сегодня, 06:23

Алонсо оценил игру «Байера» в победном матче финала Кубка Германии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на победу команды в финальном матче Кубка Германии против «Кайзерслаутерна» (1:0).

«Для такой победы в конце мы продемонстрировали наш командный дух. Мы упорно сражались, мы сделали это для всех болельщиков клуба. Мне нужно немного больше времени, чтобы понять все. Это был сезон мечты. Иметь возможность праздновать — это невероятно. Мы должны наслаждаться этим», — цитирует Алонсо Kicker.

Он отметил, что даже в меньшинстве команда готова бороться за победу, показывая слаженную игру.

Из-за удаления Коссуну на 44-й минуте весь второй тайм «Байер» играл в меньшинстве.

В сезоне 2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного из 34 матчей бундеслиги.

ФК Байер
Хаби Алонсо
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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