Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» готов купить де Лигта
Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выложить за трансфер центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта 50 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.
По информации источника, переговоры между сторонами пока не начались. На данный момент манкунианцы детально изучают игру голландского футболиста.
В сезоне-2023/24 де Лигт сыграл в 30 матчах «Баварии» во всех соревнованиях, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10