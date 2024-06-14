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Сегодня, 17:59

Нури Шахин стал главным тренером «Боруссии»

Сергей Разин
корреспондент
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Нури Шахин.
Фото Global Look Press

Турецкий специалист Нури Шахин стал главным тренером «Боруссии», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 35-летним турком рассчитано до лета 2027 года. Ранее команду покинул главный тренер Эдин Терзич.

«Для меня большая честь стать тренером «Боруссии». Я хотел бы поблагодарить всех ответственных лиц в клубе за оказанное мне доверие. Я действительно с нетерпением жду своей роли в Дортмунде. С первого дня мы будем делать все с большой энергией и страстью, чтобы добиться максимально возможного успеха», — сказал Шахин.

Матс Хуммельс и&nbsp;Эдин Терзич. Глобальная зачистка в «Боруссии». Терзич и Хуммельс конфликтовали — и оба покинули клуб

Шахин является воспитанником «Боруссии» и выступал за команду с 2005 по 2011 год, а также с 2013 по 2018-й. В январе 2024 года Шахин стал помощником Терзича.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нури Шахин
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1
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 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
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 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
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 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
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 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
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 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
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 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
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