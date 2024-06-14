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Сегодня, 10:35

Кейн: «Игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился впечатлениями от своего дебютном сезоне в бундеслиге.

Англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Футболист также отметил атмосферу на стадионах в чемпионате Германии.

«Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах — атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», — добавил он.

В сезоне-2023/24 Кейн провел 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 44 голами и 12 результативными передачами. Мюнхенская команда заняла третье место в турнирной таблице бундеслиги по итогам сезона.

Кейн попал в состав сборной Англии на Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом турнире англичане сыграют с Сербией, Данией и Словенией.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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Байер – Аугсбург
 2 : 1
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Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

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Кевин Фолланд

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