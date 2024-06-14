Кейн: «Игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился впечатлениями от своего дебютном сезоне в бундеслиге.

Англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Футболист также отметил атмосферу на стадионах в чемпионате Германии.

«Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах — атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», — добавил он.

В сезоне-2023/24 Кейн провел 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 44 голами и 12 результативными передачами. Мюнхенская команда заняла третье место в турнирной таблице бундеслиги по итогам сезона.

Кейн попал в состав сборной Англии на Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом турнире англичане сыграют с Сербией, Данией и Словенией.