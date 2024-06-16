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Сегодня, 11:55

Павлович прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Баварии» Александар Павлович рассказал, что думает о продлении контракта с немецким клубом. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«К сожалению, тонзиллит лишил меня возможности сыграть в домашнем чемпионате Европы, что очень разочаровывает, но я очень рад продлить свой контракт с «Баварией» до 2029 года. Это показывает, что клуб доверяет мне, и я рад оправдать это доверие», — цитирует Павловича пресс-служба.

Он заявил, что счастлив и благодарен «Баварии» и готов завоевывать трофеи вместе с командой.

Сегодня, 16 июня, «Бавария» объявила о продлении контракта с 20-летним полузащитником.

Александр Павлович
ФК Бавария
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«Бавария» продлила контракт с хавбеком Павловичем до 2029 года
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
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 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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Байер – Аугсбург
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Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
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Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
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Унион Б – Фрайбург
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