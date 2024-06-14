«Унион» подписал Кверфельда из «Рапида»

Защитник «Рапида» Леопольд Кверфельд подписал контракт с «Унионом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 20-летним игроком сборной Австрии не сообщаются.

В минувшем сезоне Кверфельд провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.