Семин о матче открытия Евро-2024: «Германия показала, что она в состоянии бороться за победу на турнире»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу сборной Германии над Шотландией (5:1) в матче открытия Евро-2024.

«Германия показала, что она в состоянии бороться за победу на чемпионате Европы. Уровень игры у немцев был очень хороший, особенно в атаке. Они показали футбол высокого уровня», — сказал Семин «СЭ».

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.