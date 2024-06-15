Мюллер доволен игрой сборной Германии в матче с Шотландией
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на разгромную победу над Шотландией (5:1) в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы.
«Это только первый шаг. В этом матче получилось прекрасное начало. Но нельзя расслабляться, мы должны сохранять концентрацию», — цитирует Мюллера инсайдер Патрик Бергер.
В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.
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