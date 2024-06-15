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Сегодня, 12:04

Мюллер доволен игрой сборной Германии в матче с Шотландией

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на разгромную победу над Шотландией (5:1) в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы.

«Это только первый шаг. В этом матче получилось прекрасное начало. Но нельзя расслабляться, мы должны сохранять концентрацию», — цитирует Мюллера инсайдер Патрик Бергер.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Томас Мюллер
Сборная Германии по футболу
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