Мюллер доволен игрой сборной Германии в матче с Шотландией

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на разгромную победу над Шотландией (5:1) в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы.

«Это только первый шаг. В этом матче получилось прекрасное начало. Но нельзя расслабляться, мы должны сохранять концентрацию», — цитирует Мюллера инсайдер Патрик Бергер.