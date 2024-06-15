«Бавария» продлит контракты со Станишичем и Павловичем до 2029 года

«Бавария» в ближайшее время намерена продлить соглашения с полузащитником Александаром Павловичем и защитником Йосипом Станишичем до 2029 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, зарплаты игроков будут изменены. Станишич не покинет мюнхенский клуб, так как главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассчитывает на него. В сезоне-2023/24 хорват играл за «Баварию».