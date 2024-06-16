Шмаров оценил игру сборной Германии против Шотландии на Евро-2024

Бывший футболист «Карлсруэ» и «Арминии» Валерий Шмаров прокомментировал игру сборной Германии на Евро-2024.

В матче открытия сборная Германии обыграла команду Шотландии со счетом 5:1.

«Сборная Германии в целом играла хорошо, каждый знал, что делать, поэтому игра получилась. Ошибок было мало практически у всех футболистов. Мне особенно понравился четвертый мяч, который забил Никлас Фюллькруг, вышел на замену, сразу же забил классным ударом почти в девятку», — цитирует Шмарова ТАСС.