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Сегодня, 17:46

Вратаря «Айнтрахта» обвинили в потере формы из-за романа с топ-моделью

Алина Савинова
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Кевин Трапп и Изабель Гулар.
Фото Global Look Press

В «Айнтрахте» недовольны спадом формы вратаря Кевина Траппа из-за романа с топ-моделью Изабель Гулар, сообщает Bild.

Как отмечает источник, руководство немецкого клуба считает, что голкипер недостаточно сконцентрирован на футболе из-за отношений с 39-летней бразильской моделью.

Пара встречается с 2015 года. Ранее Гулар неоднократно заявляла СМИ о том, что они с Траппом занимаются сексом почти каждый день. По ее словам, если команда 33-летнего вратаря выигрывает, «никто из них не спит».

Трапп выступает за «Айнтрахт» с 2018 года. Ранее футболист играл в «ПСЖ», вместе с которым стал двукратным чемпионом Франции.

По итогам сезона-2023/24 клуб из Франкфурта-на-Майне занял шестое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 47 очков в 34 матчах.

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/trapp-droht-konkurrenz-bei-eintracht-pikante-trainings-beobachtungen-664dfcac1e258259cdd32a83
Кевин Трапп
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
Результаты / календарь
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 2 : 1
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 4 : 1
18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 26 2 7
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 26 1 1
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