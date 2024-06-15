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Хуммельс о «Боруссии»: «Этот клуб с его болельщиками — нечто особенное, а для меня — нечто большее»

Алина Савинова
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Защитник Матс Хуммельс обратился к болельщикам после объявления об уходе из дортмундской «Боруссии».

«Дорогие фанаты, мое время в черно-желтых цветах подходит к концу спустя 13 лет, проведенных в команде. Для меня было огромной честью и радостью играть за «Боруссию» и пройти этот путь — от 13-го места в январе 2008 года до того, какова команда сегодня. Этот клуб с его болельщиками — нечто особенное, а для меня — нечто большее», — приводит пресс-служба клуба слова Хуммельса.

35-летний футболист провел за «Боруссию» в общей сложности 508 матчей, в которых он отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация о том, что Хуммельса хочет подписать «Милан».

Источник: https://www.bvb.de/News/Uebersicht/BVB-und-Hummels-beenden-Zusammenarbeit
Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
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 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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