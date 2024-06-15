Хуммельс о «Боруссии»: «Этот клуб с его болельщиками — нечто особенное, а для меня — нечто большее»

Защитник Матс Хуммельс обратился к болельщикам после объявления об уходе из дортмундской «Боруссии».

«Дорогие фанаты, мое время в черно-желтых цветах подходит к концу спустя 13 лет, проведенных в команде. Для меня было огромной честью и радостью играть за «Боруссию» и пройти этот путь — от 13-го места в январе 2008 года до того, какова команда сегодня. Этот клуб с его болельщиками — нечто особенное, а для меня — нечто большее», — приводит пресс-служба клуба слова Хуммельса.

35-летний футболист провел за «Боруссию» в общей сложности 508 матчей, в которых он отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация о том, что Хуммельса хочет подписать «Милан».