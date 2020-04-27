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Ханс-Йоаким Ватцке: «Бундеслига перестанет существовать в том виде, в каком мы ее знаем»

05:43
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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке высказался о возобновлении сезона. Он был прерван из-за коронавируса.

— Если в течение ближайших нескольких месяцев мы не возобновим сезон, Бундеслига утонет, — приводит слова Ватцке Sport Bild. — Она перестанет существовать в том виде, в каком мы ее знаем.

Конечно, я знаю, что многие фанаты считают, что на матчах не будет нужной атмосферы, через телевизор она не чувствуется. Это совершенно очевидно. Но речь идет о спасении футбола.

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