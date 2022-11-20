Флик сравнил работу в сборной Германии и «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сравнил работу в национальной команде и «Баварии», в которой он работал с 2019 по 2021 год.

«Сложно сравнивать работу в «Баварии» с работой в сборной. Мне нравилось в «Баварии» — в этой команде много выдающихся личностей. Многие сначала не думали, что мы добьёмся такого успеха — иногда это играло нам на руку. Надеюсь, со сборной Германии в Катаре будет нечто подобное», — цитирует BILD Флика.

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре и начнется уже в это воскресенье, 20 ноября. Финал назначен на 18 декабря. В групповом турнире сборная Германии сыграет с командами Испании, Японии и Коста-Рики.

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