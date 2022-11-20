«Боруссия» предложила 18-летнему Мукоко новый контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год

Дортмундская «Боруссия» хочет продлить контракт с нападающим Юссуфа Мукоко, сообщает Sport1.

Немецкий клуб предложил 18-летнему форварду новый контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.

Переговоры запланированы на период после окончания ЧМ-2022, который нападающий проведет в составе сборной Германии.

Ранее сообщалось, что за Мукоко следят «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Действующий контракт игрока с командой из Дортмунда действует до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне молодой форвард провел 21 матч в составе дортмундской «Боруссии», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.