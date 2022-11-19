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Сегодня, 01:55

Травма Нкунку оказалась серьезней, чем ожидалось. Игрок пропустит несколько месяцев

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцигя» Кристофер Нкунку, получивший травму накануне отъезда в Доху на чемпионат мира-2022, пршел медицинское обследование.

По информации L'?quipe, у 25-летнего француза выявлен разрыв связок левого колена. На восстановление ему потребуется 2-2,5 месяцев. Первоначально ожидалось, что он пропустит от шести до восьми недель.

Во вторник, 15 ноября, стало известно, что 25-летний Кристофер Нкунку получил травму колена на тренировке и не сыграет на чемпионате мира-2022, так как не успеет восстановиться.

Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Лейпциг
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3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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