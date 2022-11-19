Травма Нкунку оказалась серьезней, чем ожидалось. Игрок пропустит несколько месяцев

Полузащитник «Лейпцигя» Кристофер Нкунку, получивший травму накануне отъезда в Доху на чемпионат мира-2022, пршел медицинское обследование.

По информации L'?quipe, у 25-летнего француза выявлен разрыв связок левого колена. На восстановление ему потребуется 2-2,5 месяцев. Первоначально ожидалось, что он пропустит от шести до восьми недель.

Во вторник, 15 ноября, стало известно, что 25-летний Кристофер Нкунку получил травму колена на тренировке и не сыграет на чемпионате мира-2022, так как не успеет восстановиться.