ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Основная информация о финальной стадии чемпионата мира-2022.

Когда и где пройдет финальный турнир ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира-2022 по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Мировое первенство впервые пройдет в зимнее время года. Главной причиной стала сильная летняя жара в Катаре.

Матчи финальной стадии ЧМ-2022 будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Четыре арены уже введены в эксплуатацию, до конца года к ним прибавятся еще три. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире.

22-й чемпионат мира ФИФА станет одним из самых дорогих в истории. По информации СМИ, на его организацию потрачено более 200 миллиардов долларов.

FIFA President Gianni Infantino has visited Ras Abu Aboud Stadium. The innovative #WorldCup venue will be setting a new standard in sustainability. pic.twitter.com/RPpvjwQzQM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 26, 2021

Участники финального турнира чемпионата мира-2020 в Катаре

32 сборные смогут принять участие в ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка финальной стадии пройдет в апреле 2022-го по завершении отборочного турнира, в котором играют 211 футбольных ассоциаций.

Катар квалифицировался на ЧМ-2022 в качестве страны — хозяйки турнира. Остальные места распределяются между федерациями следующим образом:

УЕФА (Европа): 13 лучших сборных

КАФ (Африка): 5 лучших сборных

АФК (Азия): 4 (напрямую, без учета Катара) + 1 (межконтинентальные стыковые матчи)

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка): 3 (напрямую) + 1 (межконтинентальные стыковые матчи)

ОФК (Конфедерация футбола Океании): 1 (межконтинентальные стыковые матчи)

КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 4 (напрямую) + 1 (межконтинентальные стыковые матчи)

В межконтинентальных стыковых матчах сыграют по одному представителю от Азии, Северной и Центральной Америки, Океании и Южной Америки. Четыре страны поделят на две пары, в каждой будут сыграны матчи дома и в гостях. Две лучшие попадут на ЧМ-2022 в Катаре.

Европа: состав участников матчей отбора ЧМ-2022

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Африка: состав участников матчей отбора ЧМ-2022

Группа А: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.

Группа B: Тунис, Замбия, Экваториальная Гвинея, Мавритания.

Группа С: Нигерия, Либерия, Кабо-Верде, ЦАР.

Группа D: Кот-д'Ивуар, Камерун, Малави, Мозамбик.

Группа Е: Мали, Кения, Уганда, Руанда.

Группа F: Ливия, Египет, Габон, Ангола.

Группа G: ЮАР, Гана, Эфиопия, Зимбабве.

Группа H: Сенегал, Намибия, Республика Конго, Того.

Группа I: Гвинея-Бисау, Марокко, Гвинея, Судан.

Группа J: Танзания, Бенин, ДР Конго, Мадагаскар.

Азия: состав участников матчей отбора ЧМ-2022

Группа А: Иран, Республика Корея, ОАЭ, Сирия, Ливан, Ирак.

Группа B: Австралия, Саудовская Аравия, Оман, Япония, Вьетнам, Китай.

Северная и Центральная Америка: с остав участников матчей отбора ЧМ-2022

Группа: Мексика, Канада, США, Панама, Коста-Рика, Гондурас, Сальвадор, Ямайка.

Конфедерация футбола Океании: с остав участников матчей отбора ЧМ-2022

Новая Зеландия, Соломоновы острова, Новая Каледония, Таити, Фиджи, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Американское Самоа, Самоа, Тонга, Острова Кука.

*Команды будут разбиты на две группы, матчи отбора пройдут в марте 2022 года.

Южная Америка: с остав участников матчей отбора ЧМ-2022

Группа: Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили, Боливия, Венесуэла.

Регламент ЧМ-2022 по футболу в Катаре

32 команды разделены на 8 групп. Из каждой выходит в плей-офф по две сильнейшие, где начиная со стадии 1/8 финала турнира сборные играют на выбывание. Проигравшие команды в полуфинале ЧМ-2022 сыграют между собой в матче за третье место.

Где покажут трансляции матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Права на видеотрансляцию матчей чемпионата мира-2022 по футболу принадлежат Первому каналу, «России-1» и «Матч ТВ». Телевещатели будут распределять игры между собой.

Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».

Призовые ЧМ-2022 в Катаре

По информации Totalsportal, призовой фонд чемпионата мира-2022 в Катаре составит 1 миллиард долларов. На данный момент официальных данных от ФИФА нет.

Общая сумма призового фонда ЧМ-2018 в России была в размере 791 миллиона долларов. Завоевавшая золотые медали мирового первенства сборная Франции получила 38 миллионов долларов.

Призовые за другие чемпионаты мира по футболу:

ЧМ-2014. Общая сумма выплат — 576 миллионов долларов.

ЧМ-2010. Общая сумма выплат — 420 миллионов долларов.

ЧМ-2006. Общая сумма выплат — 347 миллионов швейцарских франков (на тот момент — 282 миллиона долларов).

ЧМ-2002. Общая сумма выплат — 232,75 миллионов швейцарских франков (156 миллионов долларов).

ЧМ-1998. Общая сумма выплат — 157 миллионов швейцарских франков (103 миллиона долларов).

Более подробную информацию о выплатах сборным за участие в ЧМ по футболу можно посмотреть здесь.

? Turf has been laid for the first time at Qatar's Lusail Stadium — venue for the 2022 #WorldCup Final ?? pic.twitter.com/vQiJtDNZ43 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2021

Предыдущие победители чемпионатов мира по футболу

Год Победитель Год Победитель 1930 Уругвай 1982 Италия 1934 Италия 1986 Аргентина 1938 Италия 1990 ФРГ 1950 Уругвай 1994 Бразилия 1954 ФРГ 1998 Франция 1958 Бразилия 2002 Бразилия 1962 Бразилия 2006 Италия 1966 Англия 2010 Испания 1970 Бразилия 2014 ФРГ 1974 ФРГ 2018 Франция 1978 Аргентина 2022 ?

Сборная России: турнирная таблица и расписание оставшихся матчей отбора ЧМ-2022

По состоянию на 5 октября сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Валерия Карпина уступает лидирующей Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

В октябре россияне сыграют против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). 14 ноября Россия проведет заключительную встречу в рамках отбора ЧМ-2022 с Хорватией (14 ноября, Сплит).

Расписание матчей сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022

Дата Время Матч 8 октября 21.45 Россия — Словакия 11 октября 21.45 Словения — Россия 11 ноября 20.00 Россия — Кипр 14 ноября 17.00 Хорватия — Россия

Турнирная таблица группы H

Группа H И П Н П О 1. Хорватия 6 4 1 1 13 2. Россия 6 4 1 1 13 3. Словакия 6 2 3 1 9 4. Словения 6 2 1 3 7 5. Мальта 6 1 1 4 4 6. Кипр 6 1 1 4 4

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы