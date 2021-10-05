ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
- Когда и где пройдет финальный турнир ЧМ-2022 по футболу
- Участники финального турнира чемпионата мира-2020 в Катаре
- Европа: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
- Африка: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
- Азия: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
- Северная и Центральная Америка: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
- Конфедерация футбола Океании: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
- Южная Америка: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
- Регламент ЧМ-2022 по футболу в Катаре
- Где покажут трансляции матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре
- Призовые ЧМ-2022 в Катаре
- Предыдущие победители чемпионатов мира по футболу
- Сборная России: турнирная таблица и расписание оставшихся матчей отбора ЧМ-2022
Когда и где пройдет финальный турнир ЧМ-2022 по футболу
Чемпионат мира-2022 по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Мировое первенство впервые пройдет в зимнее время года. Главной причиной стала сильная летняя жара в Катаре.
Матчи финальной стадии ЧМ-2022 будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Четыре арены уже введены в эксплуатацию, до конца года к ним прибавятся еще три. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире.
22-й чемпионат мира ФИФА станет одним из самых дорогих в истории. По информации СМИ, на его организацию потрачено более 200 миллиардов долларов.
FIFA President Gianni Infantino has visited Ras Abu Aboud Stadium. The innovative #WorldCup venue will be setting a new standard in sustainability. pic.twitter.com/RPpvjwQzQM— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 26, 2021
Участники финального турнира чемпионата мира-2020 в Катаре
32 сборные смогут принять участие в ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка финальной стадии пройдет в апреле 2022-го по завершении отборочного турнира, в котором играют 211 футбольных ассоциаций.
Катар квалифицировался на ЧМ-2022 в качестве страны — хозяйки турнира. Остальные места распределяются между федерациями следующим образом:
УЕФА (Европа): 13 лучших сборных
КАФ (Африка): 5 лучших сборных
АФК (Азия): 4 (напрямую, без учета Катара) + 1 (межконтинентальные стыковые матчи)
КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка): 3 (напрямую) + 1 (межконтинентальные стыковые матчи)
ОФК (Конфедерация футбола Океании): 1 (межконтинентальные стыковые матчи)
КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 4 (напрямую) + 1 (межконтинентальные стыковые матчи)
В межконтинентальных стыковых матчах сыграют по одному представителю от Азии, Северной и Центральной Америки, Океании и Южной Америки. Четыре страны поделят на две пары, в каждой будут сыграны матчи дома и в гостях. Две лучшие попадут на ЧМ-2022 в Катаре.
Работа в Новогорске началась?#НашиПарни pic.twitter.com/g8FGLnsDlJ— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021
Европа: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
Африка: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
Группа А: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.
Группа B: Тунис, Замбия, Экваториальная Гвинея, Мавритания.
Группа С: Нигерия, Либерия, Кабо-Верде, ЦАР.
Группа D: Кот-д'Ивуар, Камерун, Малави, Мозамбик.
Группа Е: Мали, Кения, Уганда, Руанда.
Группа F: Ливия, Египет, Габон, Ангола.
Группа G: ЮАР, Гана, Эфиопия, Зимбабве.
Группа H: Сенегал, Намибия, Республика Конго, Того.
Группа I: Гвинея-Бисау, Марокко, Гвинея, Судан.
Группа J: Танзания, Бенин, ДР Конго, Мадагаскар.
? ? Two #TotalEnergiesAFCON -titles-in-a-row clique:— CAF (@CAF_Online) October 1, 2021
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Азия: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
Группа А: Иран, Республика Корея, ОАЭ, Сирия, Ливан, Ирак.
Группа B: Австралия, Саудовская Аравия, Оман, Япония, Вьетнам, Китай.
Северная и Центральная Америка: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
Группа: Мексика, Канада, США, Панама, Коста-Рика, Гондурас, Сальвадор, Ямайка.
Конфедерация футбола Океании: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
Новая Зеландия, Соломоновы острова, Новая Каледония, Таити, Фиджи, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Американское Самоа, Самоа, Тонга, Острова Кука.
*Команды будут разбиты на две группы, матчи отбора пройдут в марте 2022 года.
Южная Америка: состав участников матчей отбора ЧМ-2022
Группа: Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили, Боливия, Венесуэла.
Регламент ЧМ-2022 по футболу в Катаре
32 команды разделены на 8 групп. Из каждой выходит в плей-офф по две сильнейшие, где начиная со стадии 1/8 финала турнира сборные играют на выбывание. Проигравшие команды в полуфинале ЧМ-2022 сыграют между собой в матче за третье место.
Где покажут трансляции матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Права на видеотрансляцию матчей чемпионата мира-2022 по футболу принадлежат Первому каналу, «России-1» и «Матч ТВ». Телевещатели будут распределять игры между собой.
Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».
Призовые ЧМ-2022 в Катаре
По информации Totalsportal, призовой фонд чемпионата мира-2022 в Катаре составит 1 миллиард долларов. На данный момент официальных данных от ФИФА нет.
Общая сумма призового фонда ЧМ-2018 в России была в размере 791 миллиона долларов. Завоевавшая золотые медали мирового первенства сборная Франции получила 38 миллионов долларов.
Призовые за другие чемпионаты мира по футболу:
ЧМ-2014. Общая сумма выплат — 576 миллионов долларов.
ЧМ-2010. Общая сумма выплат — 420 миллионов долларов.
ЧМ-2006. Общая сумма выплат — 347 миллионов швейцарских франков (на тот момент — 282 миллиона долларов).
ЧМ-2002. Общая сумма выплат — 232,75 миллионов швейцарских франков (156 миллионов долларов).
ЧМ-1998. Общая сумма выплат — 157 миллионов швейцарских франков (103 миллиона долларов).
Более подробную информацию о выплатах сборным за участие в ЧМ по футболу можно посмотреть здесь.
? Turf has been laid for the first time at Qatar's Lusail Stadium — venue for the 2022 #WorldCup Final ?? pic.twitter.com/vQiJtDNZ43— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2021
Предыдущие победители чемпионатов мира по футболу
|
Год
|
Победитель
|
Год
|
Победитель
|
1930
|
Уругвай
|
1982
|
Италия
|
1934
|
Италия
|
1986
|
Аргентина
|
1938
|
Италия
|
1990
|
ФРГ
|
1950
|
Уругвай
|
1994
|
Бразилия
|
1954
|
ФРГ
|
1998
|
Франция
|
1958
|
Бразилия
|
2002
|
Бразилия
|
1962
|
Бразилия
|
2006
|
Италия
|
1966
|
Англия
|
2010
|
Испания
|
1970
|
Бразилия
|
2014
|
ФРГ
|
1974
|
ФРГ
|
2018
|
Франция
|
1978
|
Аргентина
|
2022
|
?
Сборная России: турнирная таблица и расписание оставшихся матчей отбора ЧМ-2022
По состоянию на 5 октября сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Валерия Карпина уступает лидирующей Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
В октябре россияне сыграют против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). 14 ноября Россия проведет заключительную встречу в рамках отбора ЧМ-2022 с Хорватией (14 ноября, Сплит).
Расписание матчей сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022
|
Дата
|
Время
|
Матч
|
8 октября
|
21.45
|
Россия — Словакия
|
11 октября
|
21.45
|
Словения — Россия
|
11 ноября
|
20.00
|
Россия — Кипр
|
14 ноября
|
17.00
|
Хорватия — Россия
Турнирная таблица группы H
|
Группа H
|
И
|
П
|
Н
|
П
|
О
|
1. Хорватия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13
|
2. Россия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13
|
3. Словакия
|
6
|
2
|
3
|
1
|
9
|
4. Словения
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
5. Мальта
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
6. Кипр
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
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