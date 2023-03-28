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Сегодня, 14:36

Дортмундская «Боруссия» готова предложить Беллингему значительное повышение зарплаты

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» готова предложить полузащитнику Джуду Беллингему 150-процентное повышение зарплаты, сообщает Bild.

По данным источника, клуб хочет любыми способами удержать 19-летнего игрока на длительный срок. Считается, что за английским футболистом охотятся «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Действующий контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Источник: Bild
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
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 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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