«Тоттенхэм» связывался с Нагельсманном после ухода Конте

«Тоттенхэм» связался с экс-тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном после увольнения Антонио Конте, сообщает Sky Sport.

По данным источника, «шпоры» рассматривают его кандидатуру. Также в немце заинтересован «Реал» и «Челси». Поэтому он не спешит принимать решения по своему будущему.