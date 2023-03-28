«Ливерпуль» может летом бесплатно подписать защитника «Айнтрахта» Ндика

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Mirror.

23-летний француз станет свободным агентом летом этого года, когда завершится его контракт с «Айнтрахтом». Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Барселона».

В текущем сезоне в активе Ндика 35 матчей за клуб во всех турнирах, один забитый мяч и одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.