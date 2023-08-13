Дани Ольмо — после хет-трика в ворота «Баварии» в Суперкубке Германии: «Нет лучшего способа начать сезон»
Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо поделился эмоциями от победы над «Баварией» (3:0) в Суперкубке Германии.
25-летний испанец принес своей команед победу, оформив хет-трик в ворота «Баварии», Ольмо дважды отличился с игры в первом тайме и установил окончательный счет, реализовав пенальти на 68-й минуте.
«Это было невероятное выступление. Мы проделали большой объем работы и приняли много хороших решений. Нет лучшего способа начать сезон, чем с победы в Мюнхене.
Я определенно заберу мяч с этой игры к себе домой, это будет приятным сувениром. У нас молодая команда с большим потенциалом, мы хотим выиграть чемпионат. Посмотрим, чего мы сможем достичь, если будем стабильно хорошо выступать», – приводит слова Ольмо официальный сайт «Лейпцига».
«Лейпциг» впервые в своей истории стал победителем Суперкубка Германии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -