Дани Ольмо — после хет-трика в ворота «Баварии» в Суперкубке Германии: «Нет лучшего способа начать сезон»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо поделился эмоциями от победы над «Баварией» (3:0) в Суперкубке Германии.

25-летний испанец принес своей команед победу, оформив хет-трик в ворота «Баварии», Ольмо дважды отличился с игры в первом тайме и установил окончательный счет, реализовав пенальти на 68-й минуте.

«Это было невероятное выступление. Мы проделали большой объем работы и приняли много хороших решений. Нет лучшего способа начать сезон, чем с победы в Мюнхене.

Я определенно заберу мяч с этой игры к себе домой, это будет приятным сувениром. У нас молодая команда с большим потенциалом, мы хотим выиграть чемпионат. Посмотрим, чего мы сможем достичь, если будем стабильно хорошо выступать», – приводит слова Ольмо официальный сайт «Лейпцига».

«Лейпциг» впервые в своей истории стал победителем Суперкубка Германии.