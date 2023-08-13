Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о поражении в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (0:3).

«На данный момент у меня нет объяснений. Мы пропустили самые простые голы. Такое ощущение, что мы ничего не делали 4 недели. То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, с атмосферой. Это тревожно, просто тревожно. Мне просто жаль Кейна. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели. Это очень горький вечер, мне очень жаль», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» с 2020 года не проигрывала в матчах за Суперкубок Германии. Всего у мюнхенцев 10 трофеев, что является рекордом.

«Лейпциг» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Германии.