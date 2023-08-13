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Тухель — о поражении от «Лейпцига»: «Мне жаль Кейна. Он, наверное, думает, что мы не тренировались»

Тухель недоволен игрой «Баварии» в матче за Суперкубок Германии
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о поражении в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (0:3).

«На данный момент у меня нет объяснений. Мы пропустили самые простые голы. Такое ощущение, что мы ничего не делали 4 недели. То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, с атмосферой. Это тревожно, просто тревожно. Мне просто жаль Кейна. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели. Это очень горький вечер, мне очень жаль», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» с 2020 года не проигрывала в матчах за Суперкубок Германии. Всего у мюнхенцев 10 трофеев, что является рекордом.

«Лейпциг» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Германии.

Источник: Bayern & Germany
Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Томас Тухель
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«Лейпциг» разгромил «Баварию» в Суперкубке Германии, Кейн дебютировал за мюнхенцев
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
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Аугсбург – Боруссия М
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Байер – РБ Лейпциг
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Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
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Штутгарт – Бохум
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Вольфсбург – Хайденхайм
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Унион Б – Майнц
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