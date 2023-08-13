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В «Лейпциге» прокомментировали разгромную победу над «Баварией» в Суперкубке Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался о разгромной победе над «Баварией» (3:0) в Суперкубке Германии.

Хет-трик за «Лейпциг» оформил Дани Ольмо. 25-летний испанец дважды отличился с игры в первом тайме и установил окончательный счет, реализовав пенальти на 68-й минуте.

«Дани Ольмо — выдающийся футболист. Это было отличное выступление как для него, так и для всей команды. То, как он забил второй гол, было фантастическим. Что впечатляет меня еще больше, так это то, как он ведет команду вперед и помогает молодым игрокам.

Было один или два нервных момента, но эта игра должна дать нам импульс на будущее, даже если мы знаем, что можем делать некоторые вещи лучше. Очевидно, что временами мы немного отсиживались в обороне, но мы были умны в своих контратаках", — цитирует Розе официальный сайт «Лейпцига».

«Лейпциг» впервые в своей истории стал победителем Суперкубка Германии.

Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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Дани Ольмо — после хет-трика в ворота «Баварии» в Суперкубке Германии: «Нет лучшего способа начать сезон»
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