«Бавария» готова предложить за Кейна 93 миллиона евро с учетом бонусов

«Бавария» планирует сделать новое предложение о трансфере нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, мюнхенский клуб намерен предложить за Кейна около 93 миллионов евро с учетом бонусов. «Тоттенхэм» придерживается прежней позиции — клуб намерен отклонить все поступающие предложения.

27 июня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о покупке 29-летнего футболиста за 70 миллионов евро без учета бонусов. Однако «Тоттенхэм» отклонил данное предложение.

Контракт англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.