«Ливерпуль» интересуется Собослаи из «Лейпцига»

Полузащитник «Лестера» Доминик Собослаи может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Athletic.

По информации источника, игровой профиль 22-летнего полузащитника соответствует тому, что ищут мерсисайдцы после отказа от борьбы за Мейсона Маунта из «Челси». В контракте венгра с «Лейпцигом» есть пункт об отступных в размере 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.