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Сегодня, 18:08

«Тоттенхэм» отказался продавать Кейна «Баварии» за 70 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гарри Кейн.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» решил не продавать нападающего клуба Гарри Кейна «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

27 июня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о покупке 29-летнего футболиста за 70 миллионов евро без учета бонусов.

По данным источника, такое предложение не устроило лондонцев и было отклонено. «Шпоры» не намерены соглашаться на такую сумму за Кейна.

Контракт английского нападающего с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.

Источник: Фабрицио Романо.
Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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