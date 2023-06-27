«Тоттенхэм» отказался продавать Кейна «Баварии» за 70 миллионов евро

«Тоттенхэм» решил не продавать нападающего клуба Гарри Кейна «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

27 июня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о покупке 29-летнего футболиста за 70 миллионов евро без учета бонусов.

По данным источника, такое предложение не устроило лондонцев и было отклонено. «Шпоры» не намерены соглашаться на такую сумму за Кейна.

Контракт английского нападающего с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.