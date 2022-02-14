«Бавария» ближайшее время начнет переговоры о продлении контрактов с Нойером и Мюллером

Игроки «Баварии» Мануэль Нойер и Томас Мюллер могут продлить контракты с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мюнхенский клуб в ближайшее время начнет переговоры о продлении контрактов с немецкими игроками, чьи контракты истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне Нойер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей, 32-летний Мюллер забил 10 голов и сделал 15 передач в 31 матче за клуб.