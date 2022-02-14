«Бавария» ближайшее время начнет переговоры о продлении контрактов с Нойером и Мюллером
Игроки «Баварии» Мануэль Нойер и Томас Мюллер могут продлить контракты с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, мюнхенский клуб в ближайшее время начнет переговоры о продлении контрактов с немецкими игроками, чьи контракты истекают летом 2023 года.
В текущем сезоне Нойер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей, 32-летний Мюллер забил 10 голов и сделал 15 передач в 31 матче за клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|22
|12
|5
|5
|58-36
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|22
|10
|4
|8
|43-34
|34
|
6
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
7
|Майнц
|22
|9
|4
|9
|31-24
|31
|
8
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
9
|Унион Б
|22
|9
|7
|6
|29-30
|34
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
12
|Арминия
|22
|4
|10
|8
|21-29
|22
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|3 : 1
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|0 : 2
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|3 : 2
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|4 : 2
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|2 : 1
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|1 : 1
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|4 : 2
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|0 : 3
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|18
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|18
|1
|4
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