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Сегодня, 06:34

«Бавария» ближайшее время начнет переговоры о продлении контрактов с Нойером и Мюллером

Сергей Разин
корреспондент

Игроки «Баварии» Мануэль Нойер и Томас Мюллер могут продлить контракты с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мюнхенский клуб в ближайшее время начнет переговоры о продлении контрактов с немецкими игроками, чьи контракты истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне Нойер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей, 32-летний Мюллер забил 10 голов и сделал 15 передач в 31 матче за клуб.

Мануэль Нойер
Томас Мюллер
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 22 12 5 5 58-36 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 22 10 4 8 43-34 34
6
 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
7
 Майнц 22 9 4 9 31-24 31
8
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
9
 Унион Б 22 9 7 6 29-30 34
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Бохум 22 8 4 10 24-32 28
12
 Арминия 22 4 10 8 21-29 22
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 22 8 3 11 23-33 27
15
 Аугсбург 22 5 7 10 24-38 22
16
 Штутгарт 22 4 6 12 26-42 18
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 3 : 1
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 0 : 2
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 3 : 2
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 4 : 2
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 2 : 1
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 1 : 1
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 4 : 2
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 0 : 3
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 2 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 18 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 18 1 4
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