Рангник посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести полузащитника «Лейпцига» Нкунку

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Кристоферу Нкунку, сообщает ESPN сегодня, 14 февраля.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посоветовал клубу обратить внимание на 24-летнего француза.

Отмечается, что английский клуб хочет усилить среднюю линию в связи с возможным уходом полузащитника Поля Погба по окончании сезона на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Нкунку забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач в 31 матче за «Лейпциг». Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.