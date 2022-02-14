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Сегодня, 14:35

Рангник посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести полузащитника «Лейпцига» Нкунку

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лейпцига» Нкунку
Карен Саркисян
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Кристоферу Нкунку, сообщает ESPN сегодня, 14 февраля.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посоветовал клубу обратить внимание на 24-летнего француза.

Отмечается, что английский клуб хочет усилить среднюю линию в связи с возможным уходом полузащитника Поля Погба по окончании сезона на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Нкунку забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач в 31 матче за «Лейпциг». Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4593652/man-united-eye-rb-leipzigs-christopher-nkunku-in-summer-transfer-window-sources
Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
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 Хоффенхайм 22 10 4 8 43-34 34
6
 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
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 Майнц 22 9 4 9 31-24 31
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 Аугсбург 22 5 7 10 24-38 22
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