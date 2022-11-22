«Зенит» размялся на сербском гранде перед «Спартаком». «Црвена Звезда» уступила в Петербурге

Сине-бело-голубые обыграли чемпиона Сербии в товарищеском матче.

Матч российского клуба против зарубежного — всегда событие. А в 2022 году это еще и стало редкостью: отстранение наших команд от международных турниров привело к тому, что любая встреча с иностранным соперником расценивается как нечто аномальное. РФС даже с Узбекистаном не без труда договаривается на товарищеский матч, а «Зенит» использует спонсорские связи для спаррингов с «Црвеной Звездой».

Летом российский и сербский чемпионы встречались друг с другом в Сочи. На этот раз сине-бело-голубые приняли белградских гостей у себя. Почему не в Сербии? Там сейчас холодно, а под крышей «Газпром Арены» можно играть хоть в минусовую температуру. В Белграде матч тоже наверняка состоится, но в следующем году.

На первый взгляд, время для товарищеской игры выбрано неоднозначное. Но главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич перед матчем подчеркнул, что рад сыграть в Санкт-Петербурге, ведь эта встреча хоть немного укоротит утомительный зимний перерыв (в чемпионате Сербии он тоже наступил, как и в РПЛ).

Но, разумеется, «Звезда» приехала без значительной части основной обоймы. Сразу три ее футболиста — в заявках сборных — участниц чемпионата мира, да и в других национальных командах у сербского гранда хватает представителей. Зато шанс проявить себя получили резервисты, в том числе экс-футболист «Сочи» Егор Пруцев. 19-летний хавбек вышел в стартовом составе и 45 минут отыграл на левом фланге полузащиты.

«Зенит» тоже выпустил в стартовом составе запасных. Мостовой, Караваев и Кузяев в воскресенье играли за Россию в Узбекистане, а Барриос только вернулся из Колумбии, поэтому им дали отдохнуть. Кроме того, Ловрен готовится к старту на чемпионате мира, а Родригао все еще травмирован — участие бразильца в воскресном матче со «Спартаком» находится под вопросом.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

Поэтому мы увидели всех сросшихся со скамейкой запасных игроков. В основе вышел даже Адамов, которого Семак не решился выпустить с первых минут и на кубковую встречу с «Факелом». Появился и Бакаев, которому жутко не хватает игрового времени. Семак отвел Зелимхану 45 минут, за которые тот упустил один жирный момент: не забил после добивания уже лежащему на газоне Васильевичу — голкипер «Звезды» в классном прыжке ликвидировал угрозу.

Моментов у хозяев хватало — дважды мог забивать Мантуан, один раз в штангу попал Кассьерра. Но на перерыв с преимуществом ушли гости, надавившие на больную точку «Зенита» — игру защитников под высоким прессингом. Тот эпизод — пособие по тому, как нельзя выходить из-под давления у своей штрафной. Последовательно ошиблись сразу два футболиста «Зенита»: Чистяков (да, снова он) и Круговой. Подача — и Мустафа открыл счет.

В перерыве Семак бросил в бой сразу четырех футболистов основы, в том числе Малкома с Клаудиньо. И эти перестановки сыграли решающую роль. Нападение «Зенита» расцвело, стало больше конструктивных атак, наладился темп и контроль мяча. Правда, ответный гол пришел не сразу. Нужно было дождаться игры сербов рукой в собственной штрафной на исходе часа — Сутормин уверенно реализовал пенальти.

У «Звезды» такого усиления на скамейке не было, поэтому она ожидаемо просела. Вслед за Суторминым забил и Ерохин, причем гол получился забавным — вся защита гостей встала, полагая, что Александр находится в офсайде. Но все было по правилам. Ну а породистый гол Мантуана гарантировал «Зениту» победу.

В конце матча Семак дал время ряду футболистов «Зенита-2»: вышли Дмитрий Сергеев, Вахания, Скроботов, Ногтев и голкипер Королев. Смотрелись неплохо, грубых ошибок не допустили. Семак должен быть рад всему: он и запасным дал поиграть, и молодежи, и результата добился. В воскресенье — финальная игра года со «Спартаком».