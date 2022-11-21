Чемпионы Европы впали в депрессию. Сборная Италии пролетела мимо ЧМ и проигрывает всем подряд

Останется ли Роберто Манчини?

Трудно было придумать что-то более циничное для действующих чемпионов Европы. Матч открытия ЧМ-2022 сборная Роберто Манчини смотрела не в Катаре, а в одной из гостиниц Вены. В столицу Австрии «Скуадра адзурра» прилетала для того, чтобы провести никому не нужный товарищеский матч против хозяев поля — австрийцев. Тренирует которых, к слову, Ральф Рангник.

При этом поединок Австрия — Италия состоялся уже после красочной церемонии открытия чемпионата мира и встречи Катар — Эквадор. Игроки сборной Италии вышли на поле знаменитого «Пратера» деморализованными и депрессивными: соперник в лице австрийцев их явно в этот вечер не мотивировал. Отсюда и счет — 0:2. Первый тайм выдался для действующих чемпионов Европы ужасным, второй же получился чуть лучше, но это в итоге ничего не изменило.

Унылая Италия проиграла бодрой Австрии впервые с 1960 года, а самую горькую пилюлю проглотил голкипер Доннарумма, проведший юбилейный матч за национальную сборную. В свои 23 года и 268 дней от роду Джиджио стал самым молодым игроком в истории «Скуадры адзурры» за последние 50 лет, который достиг рубежа в 50 матчей в национальной команде. Вот только и сам вратарь смотрелся бледно, и партнеры его подвели. Больше всех в этом плане отличился со знаком минус полузащитник Верратти, который провалил матч и привез первый гол.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пропускает гол от австрийцев. Фото AFP

За три дня до этого Италия обыграла экспериментальным составом Албанию со счетом 3:1 и вроде бы порадовала итальянские СМИ, насколько это вообще возможно сделать на фоне чемпионата мира без участия «Скуадры адзурры». А вот игра против Австрии вновь загнала всех в уныние. Роберто Манчини пытался, правда, по примеру Валерия Карпина рассказать после матча, что такие игры, как против Албании и Австрии, полезны для проверки ближайшего резерва сборной, но это уже мало кого интересовало. Сам же Роберто потерпел седьмое поражение в тех 57 встречах у руля сборной Италии.

Уходящий год стал, безусловно, провальным для чемпионов Европы. Второй раз подряд не попасть на чемпионат мира — трагедия для футбольной Италии. Закономерно, что позорное поражение от Македонии остается главным воспоминанием 2022 года. А то, что итальянцы выиграли свою группу в Лиге наций, обойдя Германию и Англию, — слабое утешение для болельщиков. Контракт Манчини, который получает зарплату 3 миллиона евро, действует аж до 2026 года, то есть до следующего чемпионата мира. Роберто пока уверяет, что хочет поехать на этот турнир, где ему не довелось сыграть ни одной минуты в роли игрока и пока не пришлось поработать тренером. Однако четыре года — это очень приличный срок, и не факт, что за это время Манчини не получит какого-нибудь заманчивого предложения от богатого клуба.

Пока же Роберто и его штаб вынуждены сквозь слезы смотреть со стороны на чемпионат мира в Катаре. На двадцатые числа декабря экс-тренер «Зенита» назначил трехдневный сбор, в котором будет просмотрен даже не ближайший, а дальний резерв сборной Италии в лице молодых и юных игроков серии А и В. Пример 16-летнего таланта из «Удинезе» Симоне Пафунди, который не сыграл еще ни одного матча за взрослый состав клуба из Удине, показывает, что Манчини готов провоцировать футбольную общественность. 16-летний Симоне не просто был вызван на ноябрьский сбор, а еще и вышел в конце матча на замену против сборной Албании. Этим он сильно возбудил специалистов и экспертов: этично или нет было выпускать такого юнца в составе сборной Италии, если куда более опытные игроки не получили там места? Сам же Пафунди стал в свои 16 лет и 8 месяцев самым юным дебютантом сборной Италии за последние 100 лет. Как видите, на его фоне наш рекордсмен Пиняев, который дебютировал в 18 лет за сборную России против Таджикистана, вовсе не кажется такой уж аномалией.

Роберто Манчини. Фото AFP

Ну а в Италии горячие дискуссии на тему Пафунди предсказуемо к общему знаменателю так и не привели. Сам же Манчини считает, что на фоне громкого провала против Македонии молодежь надо активно подтягивать к основному составу. Посмотрим, к чему приведет такой подход, в следующем году сборную Италии ждет полуфинал Лиги наций.

Помимо итальянцев элитный квартет составили Нидерланды, Испания и Хорватия. Мини-турнир пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Нидерландах, и там мы узнаем, смогут ли чемпионы Европы выиграть под чутким руководством Роберто Манчини еще один европейский титул. В предыдущем розыгрыше Лиги наций Италии оступилась в полуфинале, причем у себя на стадионе «Сан-Сиро». Как-то оно будет на этот раз?