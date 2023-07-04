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Сегодня, 18:30

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Црвеной Звездой» в Кубке PARI Премьер

Руслан Минаев
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Михаил Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стал известен стартовый состав «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой» в Кубке PARI Премьер.

«Зенит»: Кержаков, Сантос (капитан), Чистяков, Ренан, Караваев, Ду Кейрос, Васильев, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Гойло, Одоевский, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Коваленко, Ерохин, Козлов, Барановский, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

Предсезонный турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», азербайджанский «Нефтчи», сербская «Црвена звезда» и турецкий «Фенербахче».

Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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