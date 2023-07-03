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Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенит» — «Црвены Звезды»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев против «Црвены Звезды».

«Думаю, состав «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой» не будет сильно отличаться от состава на «Нефтчи» — возможно, будет одна-две замены. Да это и не имеет значения никакого. Идет сбор, подготовка, решаются совершенно другие задачи. Судя по первому матчу, одна из них — не получить травму. «Црвена» — соперник гораздо сильнее «Нефтчи»? Конечно, сильнее. И было бы неплохо, если бы она хорошо сыграла против «Зенита», а еще лучше — чтобы выиграла. Потому что нельзя без поражений, надо, чтобы в предсезонке одно-два поражения было, чтобы увидеть слабые места. «Зенит» же всегда ставит очень высокие задачи, поэтому надо заранее все предвидеть. Потому что потом по ходу сезона начинается русский «авось»: а давайте этого попробуем поставить, а давайте этого, пускай там играет, он же свой... А потом он «привозит» гол или пенальти, его благополучно отправляют в запас, и больше на поле он не появляется», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Предсезонный турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», азербайджанский «Нефтчи», сербская «Црвена звезда» и турецкий «Фенербахче».

В первом матче на турнире «Кубок Премьер» петербургская команда обыграла «Нефтчи» со счетом 3:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-horosho-by-chtoby-tsrvena-zvezda-vy-igrala-u-zenita/
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Сергей Веденеев
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