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«Зенит» сыграл вничью с «Арарат-Армения»

Виктория Кравченко
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«Зенит» сыграл вничью с «Арарат-Армения».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» сыграл вничью с «Арарат-Армения» (1:1) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

В составе питерцев единственный гол забил Матео Кассьерра на 56-й минуте. У «Арарат-Армения» отличился Джесси Акила на 78-й минуте.

В предыдущих товарищеских матчах «Зенит» обыграл армянский «Урарту» (1:0), а «Арарат-Армения» обменялся голами с «Уралом» (1:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Арарат-Армения» — 1:1 (0:0)

Голы: Кассьерра, 57 (1:0). Акила, 78 (1:1).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой (Кирш, 62), Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра (Саусь, 62), Мантуан (Белохонов, 85).

ФК Зенит
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