«Крылья Советов» сыграли вничью с «Аксу» в товарищеском матче
«Крылья Советов» сыграли вничью с казахстанским «Аксу» в товарищеском матче — 0:0.
Следующую игру самарский клуб проведет 16 февраля против «Торпедо».
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Россия) — «Аксу» (Казахстан) — 0:0
«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46), Горшков (Солдатенков, 46), Гапонов, Бейл, Евгеньев (Коваленко, 46), Костанца (Рассказов, 46), Бабкин, Ежов, Рахманович (Цыпченко, 46), Сычевой (Зотов, 78), Гарре (Хлусов, 78).
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