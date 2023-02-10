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Сегодня, 19:05

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Аксу» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Крылья Советов» сыграли вничью с казахстанским «Аксу» в товарищеском матче — 0:0.

Следующую игру самарский клуб проведет 16 февраля против «Торпедо».

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Аксу» (Казахстан) — 0:0

«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46), Горшков (Солдатенков, 46), Гапонов, Бейл, Евгеньев (Коваленко, 46), Костанца (Рассказов, 46), Бабкин, Ежов, Рахманович (Цыпченко, 46), Сычевой (Зотов, 78), Гарре (Хлусов, 78).

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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