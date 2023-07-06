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Сегодня, 20:21

«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Алексей Ионов.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» победил «Динамо» из Махачкалы в товарищеском матче — 2:1.

В составе ростовчан отметились Егор Голенков и Роман Тугарев. У махачкалинцев забил Александр Сандрачук.

9 и 15 июля «Ростов» проведет две товарищеские игры с «Факелом». 22-го числа команда Валерия Карпина сыграет против воронежцев в первом туре РПЛ.

Ранее РПЛ опубликовало расписание матчей первых семи туров чемпионата России.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Динамо Мх» — 2:1 (0:0)

Голы: Голенков, 56 (1:0). Тугарев, 65 — с пенальти (2:0). Сандрачук, 67 (2:1).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Мелехин, Ионов, Байрамян (Тугарев, 46), Уткин, Щетинин, Лангович, Комличенко (Голенков, 46).

6 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
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