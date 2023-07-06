Стало известно расписание матчей первых семи туров РПЛ-2023/24
РПЛ опубликовала расписание матчей первых семи туров сезона-2023/24
РПЛ опубликовала расписание первых семи матчей чемпионата России сезона-2023/24.
Первый матч сезона между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 21 июля, начало — в 19.00 смк.
Чемпион России «Зенит» 22-го числа сыграет на выезде с «Пари НН» в 15:15. В этот же день «Локомотив» примет «Рубин» (17.30 мск).
23 июля «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в 17.30 мск.
Игра 5-го тура «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30. Встреча 7-го тура ЦСКА — «Зенит» запланирована на 3 сентября и начнется в 17.30.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга занимала первое место в чемпионате России в последних пяти сезонах подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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