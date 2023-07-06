Стало известно расписание матчей первых семи туров РПЛ-2023/24

РПЛ опубликовала расписание первых семи матчей чемпионата России сезона-2023/24.

Первый матч сезона между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 21 июля, начало — в 19.00 смк.

Чемпион России «Зенит» 22-го числа сыграет на выезде с «Пари НН» в 15:15. В этот же день «Локомотив» примет «Рубин» (17.30 мск).

23 июля «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в 17.30 мск.

Игра 5-го тура «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30. Встреча 7-го тура ЦСКА — «Зенит» запланирована на 3 сентября и начнется в 17.30.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга занимала первое место в чемпионате России в последних пяти сезонах подряд.