«Сочи» разгромил «Ленинградец», Игнатьев отличился голом

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«Сочи» дома разгромил «Ленинградец» в товарищеском матче — 4:1.

В составе хозяев отметились Иван Игнатьев, Тимофей Маргасов (дубль) и Мигел. У гостей забил Максим Левин.

10 июля «Сочи» проведет товарищескую встречу с «Вистой» из Геленджика.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Ленинградец» — 4:1 (1:1)

Голы: Игнатьев, 4 (1:0). Левин, 30 (1:1). Маргасов, 50 (2:1). Силвейра, 71 (3:1). Маргасов, 82 (4:1).

6 июля. Сочи. Стадион «УТБ ФК «Сочи»»