Галактионов объяснил отсутствие Миранчука в заявке на игру с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал непопадание полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в заявку на товарищеский матч с «Балтикой» (0:1).

— Новичков ждете?

— Если появится футболист, который нас усилит и создаст конкуренцию, значит такие появятся в команде. Пока ждем информацию от спортивного отдела.

— Миранчука не было в заявке.

— Был небольшой дискомфорт, он лечился. Но в принципе все уже хорошо. Думаю, что через 1-2 дня он войдет в общую группу, — сказал Галактионов.

В прошедшем сезоне Миранчук провел 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.