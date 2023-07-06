Галактионов объяснил отсутствие Миранчука в заявке на игру с «Балтикой»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал непопадание полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в заявку на товарищеский матч с «Балтикой» (0:1).
— Новичков ждете?
— Если появится футболист, который нас усилит и создаст конкуренцию, значит такие появятся в команде. Пока ждем информацию от спортивного отдела.
— Миранчука не было в заявке.
— Был небольшой дискомфорт, он лечился. Но в принципе все уже хорошо. Думаю, что через 1-2 дня он войдет в общую группу, — сказал Галактионов.
В прошедшем сезоне Миранчук провел 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.
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